Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: कविताओं से जनजातीय समुदायों की संस्कृति व परंपराओं के बारे में बताया

Thu, 05 Nov 2026 11:52 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
बनी। डिग्री कॉलेज बनी में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ‘जनजातीय भारत की आवाजें’ विषय पर कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, पहचान और जीवनशैली को कविता के माध्यम से उजागर करना था। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जनजातीय जीवन, प्रकृति से जुड़ाव, स्वदेशी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर कविताएं प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज की प्राचार्य प्रो. डॉ. नीना गुप्ता के संरक्षण में किया गया। इस अवसर पर डॉ. रेशम सिंह, डॉ. ऋतु कुमार, डॉ. नेहा मनहास, डॉ. मुल्ख राज और डॉ. कीर्ति अत्री सहित कॉलेज के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed