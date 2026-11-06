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कठुआ: दिवाली से पहले बनी के बाजारों में प्रशासन की दबिश, नियम तोड़ने पर चार दुकानदारों पर जुर्माना

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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दिवाली से पहले बनी प्रशासन ने बाजारों में जांच अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। ... और पढ़ें

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