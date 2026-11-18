{"_id":"6afdbc836baec9a94b0b5639","slug":"video-iti-or-polytechnic-qualifications-secured-employment-b-tech-graduates-returned-disappointed-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"आईटीआई, पॉलिटेक्निक करने वालों को मिला रोजगार, बीटेक वाले मायूस लौटे; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोजगार की उम्मीद लेकर जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेले में पहुंचे बीटेक डिग्रीधारकों को निराशा हाथ लगी। मेले में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्नातक की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तो विभिन्न कंपनियों से जॉब ऑफर मिले, लेकिन उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप अवसर नहीं मिल सके। केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने वाले कई अभ्यर्थी कंपनियों के स्टॉल के चक्कर लगाने के बाद खाली हाथ लौट गए।

... और पढ़ें