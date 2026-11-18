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घटना, विवाद और पंचायत के दौरान की बताई जा रही है। एएसपी अंनत चंद्रशेखर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह साजिश थी या हादसा दोनों मुद्दों के मद्देनजर छानबीन की जा रही है। विज्ञापन



कैसे हुआ हादसा

गांव निवासी सुभाष चंद्र यादव के मुताबिक, गांव के मनोज यादव और महेंद्र यादव सगे भाई हैं। दोनों के बीच जमीन को लेकर पिछले तीन दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को भी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही थी। मौके पर गांव के लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान महेंद्र का बेटा हाईवे की तरफ से गाड़ी लेकर आया और बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई, जिससे हादसा हो गया। घटना, विवाद और पंचायत के दौरान की बताई जा रही है। एएसपी अंनत चंद्रशेखर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह साजिश थी या हादसा दोनों मुद्दों के मद्देनजर छानबीन की जा रही है।गांव निवासी सुभाष चंद्र यादव के मुताबिक, गांव के मनोज यादव और महेंद्र यादव सगे भाई हैं। दोनों के बीच जमीन को लेकर पिछले तीन दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को भी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही थी। मौके पर गांव के लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान महेंद्र का बेटा हाईवे की तरफ से गाड़ी लेकर आया और बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई, जिससे हादसा हो गया।

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जौनपुर जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। एक अनियंत्रित स्कार्पियो वाहन ने कई व्यक्तियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना जौनपुर-आजमगढ़ हाईवे स्थित मुस्तफाबाद में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायलों का हाल जानने के लिए डीएम उमेश मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे।