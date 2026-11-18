एसपी अभिषेक वर्मा ने बुधवार की दोपहर बाद पुलिस लाइन में आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया। बताया कि मई 2026 में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के गोरडीहा निवासी सोनू ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।



बताया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उसके गांव के रहने वाले अनुपम सिंह और प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के नेवढि़या निवासी सौरभ सिंह ने वर्ष 2024 में उसका आधार-पैन कार्ड लिया और उसके जरिये बैंक में खाता खोलवाकर लाखों की साइबर ठगी की।



पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित अन्य बैंकों में बड़ी संख्या में म्यूल खाते खोलवाकर साइबर ठगी की जा रही है। संबंधित बैंक खातों से महज सोनभद्र में 36 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन पाया गया है। वहीं इन खातों के खिलाफ 200 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें मिली। जो शिकायतें और जानकारियां सामने आई हैं, उसके आधार पर यह माना जा रहा है इस गिरोह ने भारत भर में 100 करोड़ से भी अधिक की साइबर ठगी की है।