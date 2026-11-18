17 प्रकार की दवाओं के नेटवर्क की जांच

जांच के दौरान वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में कुल 17 प्रकार की संदिग्ध दवाओं की पहचान हुई थी। इनके निर्माण स्थल और आपूर्ति नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई गई। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के राजपुरा, खेड़ा बाईपास स्थित संदिग्ध निर्माण इकाई को चिह्नित किया गया। संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो फैक्ट्री संचालित अवस्था में मिली। मौके पर दवाओं के निर्माण की गतिविधियां चल रही थीं।



जांच एजेंसियों के अनुसार, इस इकाई में बाजार में अधिक मांग और ऊंची कीमत वाली ब्रांडेड दवाओं की नकल की जा रही थी। इनमें एसिडिटी और पेट संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली पैन-डी कैप्सूल, न्यूरो श्रेणी की प्रेसिज-300 और प्रेगाबालिन आधारित दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा सी-एजेड नाम से सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन आधारित एंटीबायोटिक तथा ए-सिपेक्स-625 नाम से एमोक्सिसिलिन और पोटैशियम क्लैवुलानेट आधारित दवाओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियां भी सामने आईं।