मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हिंदू मतदाताओं के नाम कटने और मुस्लिम मतदाताओं के वोट 30 प्रतिशत बढ़ने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? इस मामले में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था।



उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब हो रहा है। पहले प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को इस काम में लगाया जाता था और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं होती थी। अब दो साल से पूरे देश के अधिकारियों को लगा दिया गया है। यहां तक कि जनता को भी इस काम में लगा दिया गया है। इसके बावजूद इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।



ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के सवाल पर कहा कि इससे समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पार्टी को फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि किसके इशारे पर यह गठबंधन हुआ है। वहीं, ओमप्रकाश राजभर से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल कहां से लाते हैं।