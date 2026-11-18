कुर्क की गई संपत्तियों में मौजा हैदरिया में 80.15 वर्ग मीटर आवासीय भूमि शामिल है। इसे 24 दिसंबर 2025 को उर्मिला राय से 13 लाख रुपये में खरीदा गया था। इसके अलावा मौजा गिरधरिया में 95.3 वर्ग मीटर भूमि 10 अप्रैल 2026 को धनपत प्रसाद गुप्ता से तीन लाख रुपये में खरीदी गई थी। इसी मौजे में 212 वर्ग मीटर की एक अन्य भूमि मीरा राय से 12 मई 2026 को दान में प्राप्त की गई थी। इस पर बाउंड्रीवॉल बनी हुई है।



शहर कोतवाल ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। आमजन को इन संपत्तियों में अनधिकृत प्रवेश, कब्जा या किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेंद्र बहादुर, शहर कोतवाल दिनेश कुमार पाठक, उपनिरीक्षक अभिनव गुप्ता सहित पुलिस और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।