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अंबेडकरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया गाजीपुर जिले के बहरियाबाद निवासी वाहिद अंसारी करीब 10 साल पहले सऊदी अरब से गांव लौटा था। वाहिद अंसारी कब अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया, इसकी कहानी अब उसके गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय है। विज्ञापन



वाहिद के खिलाफ 35 मामले दर्ज

विदेश से लौटने के बाद शुरू हुआ वाहिद का सफर धीरे-धीरे आपराधिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 35 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, वाहिद पूर्वांचल में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के साथ सुपारी लेकर हत्या करने वाले गिरोह से भी जुड़ा था। विज्ञापन

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जांच में हुआ ये खुलासा

पुलिस के अनुसार, वाहिद का आपराधिक इतिहास केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं था। सीसीटीएनएस रिकॉर्ड की जांच में उसके खिलाफ 35 मामलों के दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। गोरखपुर के कैंट थाने में भी वह वांछित था। पुलिस अब उसके आपराधिक संपर्कों, हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क और फरार साथी के बारे में जानकारी जुटा रही है।



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