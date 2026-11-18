{"_id":"6afde54506149b233e0803f5","slug":"video-villagers-reach-collectorate-demand-forest-rights-leases-in-sonbhadra-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"वनाधिकार पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत के छुहिया, बउली और डाला बाड़ी टोले के ग्रामीणों ने बुधवार को वनाधिकार के तहत भूमि का स्वामित्व और पट्टा दिलाने की मांग की। महादेव सेना ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय चौधरी और ग्राम पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गोविंद भारद्वाज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।

... और पढ़ें