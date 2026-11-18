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विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने सोनभद्र की महिला के नाम यूएई के शारजाह में कंपनियां खोलकर भारत में 100 करोड़ से अधिक की ठगी की। महज सोनभद्र में 36 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन-देन किया गया।

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