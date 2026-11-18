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यातायात जागरूकता रैली निकाल पुलिस ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 18 Nov 2026 09:54 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 09:54 PM IST







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यातायात माह के तहत बुधवार को पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौराहे से यातायात जागरूकता रैली निकाली। एसपी अभिषेक वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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