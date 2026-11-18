संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा-2020 में देश में दूसरी रैंक हासिल करने वाली जागृति अवस्थी महिला वर्ग में भी शीर्ष स्थान पर रही थीं।



उनके पति गौरव पांडेय मध्य प्रदेश कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह सतना जिले में एएसपी के पद पर तैनात हैं। जागृति अवस्थी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में उपलब्ध निशुल्क सुविधाओं पर लोगों का भरोसा मजबूत होना चाहिए।



उनका मानना है कि उनके इस फैसले से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का संदेश मिलेगा। इससे इलाज पर होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से भी बचा जा सकता है।



उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं निजी अस्पतालों से कम नहीं हैं। डीएम चर्चित गौड़ ने अपनी पत्नी आईएफएस आरुषि मिश्रा के साथ एमसीएच विंग पहुंचकर जच्चा-बच्चा का हाल जाना और बधाई दी।