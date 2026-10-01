लेखपालों ने लगाया जिसको नियम का ज्ञान नहीं, उसके अधीन काम नहीं का नारा; VIDEO

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तहसील रॉबर्ट्सगंज में लेखपालों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार और धरना चौथे दिन भी जारी रहा। लेखपालों ने जिसको नियम का ज्ञान नहीं, उसके अधीन काम नहीं का नारा लगाते हुए एसडीएम सदर के खिलाफ विरोध जताया। लेखपालों का आरोप है कि धारा 24 के मामले में पत्थरगड़ी नहीं कराने पर लेखपाल रामचंद्र के खिलाफ किस नियम के तहत विभागीय कार्रवाई की गई, यह पूछने पर एसडीएम नाराज हो जाते हैं। लेखपालों ने कहा कि जांच आख्या 18 सितंबर को प्राप्त होने के बावजूद मामले को टाला जा रहा है। साथ ही अनुचित शब्दों का प्रयोग करने, मौखिक आदेश देकर कार्य कराने और बाद में आदेश से बदल जाने और लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेखपालों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। धरने में तहसील अध्यक्ष संजय सिंह, मंत्री साजिद खान, सुबोध सिंह, अभिनव, रत्नेश, अरविंद, शैलेंद्र, अजय, कन्हैया, योगेश, दुर्गेश, मनीष, रामचंद्र, पंकज, मुकेश, सुधीर, अभिषेक, संजीव श्रीवास्तव, निशा, रेशमा, कंचन, वंदना, श्वेता, हरिंदर, हिरदेश, मदन मोहन, कृष्ण कांत दुबे आदि मौजूद रहे।

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