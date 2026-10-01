फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Pregnant woman gives birth roadside in sonbhadra

सड़क किनारे गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, VIDEO

Thu, 01 Oct 2026 09:13 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:13 PM IST
Pregnant woman gives birth roadside in sonbhadra
बीजपुर के म्योरपुर ब्लॉक क्षेत्र के डोडहर गांव की गर्भवती महिला ने बृहस्पतिवार को एनटीपीसी रिहंद आवासीय परिसर के पास सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार एंबुलेंस के लिए सूचना देने के बावजूद उसके समय पर नहीं पहुंचने से महिला को काफी देर तक सड़क किनारे प्रसव पीड़ा से जूझना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गाजीपुर पुलिस ने डिलीवरी से असलहा तस्करों को दबोचा, बैग खोले तो निकले 38 असलहे

Ghazipur police arrested three miscreants for arms smuggling
Ghazipur
01 Oct 2026

कानपुर: बस से गिरकर हेड कांस्टेबल गंभीर, हैलट अस्पताल में तोड़ा दम

Kanpur Head Constable critically injured after falling from bus succumbs at Hallet Hospital
Kanpur
01 Oct 2026

बुलडोजर के सामने गूंजे भजन, विरोध के बीच मंदिर ढहाने पहुंची मेडा की टीम बिना कार्रवाई लौटी

Devotional Songs Echo as MDA Team Returns Without Action Amid Protest Over Temple Demolition in Meerut
Meerut
01 Oct 2026

बदायूं: वीर सहाय नगला गांव पर कटान का खतरा, ग्रामीणों ने की बचाव कार्य शुरू कराने की मांग

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Budaun
01 Oct 2026

एसएसआरवीएम ऊना में भव्य कार्निवल, 300 से अधिक बच्चों ने झूलों और मनोरंजक गतिविधियों का लिया आनंद

ssrvm una grand carnival 300 students enjoy fun activities
Una
01 Oct 2026
विज्ञापन

नशामुक्त युवा और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश लेकर आयोजित हुई हेल्थ रन एवं हेरिटेज वॉक

Health Run and Heritage Walk organized with the message of a drug-free youth and a healthy lifestyle
Chamoli
01 Oct 2026

सोलन: नौणी विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी एबीवीपी का प्रदर्शन जारी, छात्र हितों के मुद्दों पर उठाई आवाज

abvp protest continues third day nauni university student issues
Solan
01 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: हिस्ट्रीशीटर समेत 12 पर रंगदारी, धमकी की प्राथमिकी

History-Sheeter Among 12 Booked for Demanding ₹15 Lakh Extortion
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: पहले बने मददगार फिर डिजिटल अरेस्ट का जाल, चाय विक्रेता से ठगे 16 लाख

Tea Seller Duped of ₹16.50 Lakh in Digital Arrest Scam
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: पार्किंग-अतिक्रमण का जाल, जाम में जनता बेहाल, अफसरों की नहीं टूट रही नींद

Illegal Parking and Encroachments Trigger Traffic Chaos Across Agra
Agra
01 Oct 2026

Video: स्ट्राफ फीस न देने पर नर्सिंग छात्रा को परीक्षा से रोका, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन

Video: स्ट्राफ फीस न देने पर नर्सिंग छात्रा को परीक्षा से रोका, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन
Lucknow
01 Oct 2026

Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की

Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की
Lucknow
01 Oct 2026

Video: 23 स्कूलों के बीच ‘द प्लेटफॉर्म-2026’ का आगाज, प्रतियोगिता में दिखेगा छात्रों का हुनर

Video: 23 स्कूलों के बीच ‘द प्लेटफॉर्म-2026’ का आगाज, प्रतियोगिता में दिखेगा छात्रों का हुनर
Lucknow
01 Oct 2026

Video: कैलाश हॉस्टल में देर रात तक प्रदर्शन के बाद कुलपति पहुंचे, छात्र-छात्राओं से जानेंगे समस्याएं

Video: कैलाश हॉस्टल में देर रात तक प्रदर्शन के बाद कुलपति पहुंचे, छात्र-छात्राओं से जानेंगे समस्याएं
Lucknow
01 Oct 2026

Video: महंगी चीनी-दाल के विरोध में महिलाओं का मार्च, बेलन और थाली लेकर किया प्रदर्शन

Video: महंगी चीनी-दाल के विरोध में महिलाओं का मार्च, बेलन और थाली लेकर किया प्रदर्शन
Lucknow
01 Oct 2026

बिहार: पानापुर में गंडक का कहर, सरौजा भगवानपुर के पास टूटा तटबंध; निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

Saran embankment breaches at Saraunja Bhagwanpur due to mounting pressure from the Gandak River:
Bihar
01 Oct 2026

पीलीभीत: भाकियू ने किसान और जनसमस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन

धरने पर बैठे किसान
Pilibhit
01 Oct 2026

फिरोजपुर मंडल में ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत श्रमदान

Shramdaan under 'One Day, One Hour, Together' in Firozpur division
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री योगी ने किया फ्लैग ऑफ

Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री योगी ने किया फ्लैग ऑफ
Lucknow
01 Oct 2026

Video: मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर पार्क रोड पर घंटों जाम, मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी

Video: मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर पार्क रोड पर घंटों जाम, मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी
Lucknow
01 Oct 2026

VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक

VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: कोरखाना मुख्य मार्ग पर जलभराव, एक साल से लोग परेशान, रोज गुजरते हैं हजारों लोग

VIDEO: कोरखाना मुख्य मार्ग पर जलभराव, एक साल से लोग परेशान, रोज गुजरते हैं हजारों लोग
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: 50 साल से लापता शख्स की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, उप निबंधक सहित कई पर एफआईआर दर्ज

VIDEO: 50 साल से लापता शख्स की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, उप निबंधक सहित कई पर एफआईआर दर्ज
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: बीमारी से सीआरपीएफ हवलदार की मौत, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

VIDEO: बीमारी से सीआरपीएफ हवलदार की मौत, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: राम मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का नए सिरे से तैयार हो रहा खाका

VIDEO: राम मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का नए सिरे से तैयार हो रहा खाका
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: प्रभु श्रीराम के चित्र पर चुनाव सामग्री लगाने में रिपोर्ट दर्ज, सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी

VIDEO: प्रभु श्रीराम के चित्र पर चुनाव सामग्री लगाने में रिपोर्ट दर्ज, सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: चंपत राय को अयोध्या से बाहर भेजने की योजना फिलहाल टली, चार्जशीट में नहीं बनाया गया आरोपी

VIDEO: चंपत राय को अयोध्या से बाहर भेजने की योजना फिलहाल टली, चार्जशीट में नहीं बनाया गया आरोपी
Ayodhya
01 Oct 2026

राष्ट्रपति दौरे को लेकर श्री नयना देवी में कड़ी सुरक्षा, 6 अक्तूबर को सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक दर्शन बंद

president droupadi murmu bilaspur visit naina devi darshan closed october 6
Bilaspur
01 Oct 2026

Video: लोहिया संस्थान और अमर उजाला फाउंडेशन ने लगाया रक्तदान शिविर

Video: लोहिया संस्थान और अमर उजाला फाउंडेशन ने लगाया रक्तदान शिविर
Lucknow
01 Oct 2026

भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष का पलटवार, बोले- जिस भाषा में बोलेंगे, उसी में जवाब मिलेगा

solan congress bjp verbal spat shobhit behl reaction
Solan
01 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed