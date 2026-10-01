सड़क किनारे गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, VIDEO

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बीजपुर के म्योरपुर ब्लॉक क्षेत्र के डोडहर गांव की गर्भवती महिला ने बृहस्पतिवार को एनटीपीसी रिहंद आवासीय परिसर के पास सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार एंबुलेंस के लिए सूचना देने के बावजूद उसके समय पर नहीं पहुंचने से महिला को काफी देर तक सड़क किनारे प्रसव पीड़ा से जूझना पड़ा।

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