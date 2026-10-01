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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   For good health let go of worry and get regular check-ups for blood pressure and blood sugar

अच्छी सेहत के लिए चिंता छोड़ें, बीपी-शुगर की नियमित जांच कराएं; VIDEO

Thu, 01 Oct 2026 09:56 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:56 PM IST
For good health let go of worry and get regular check-ups for blood pressure and blood sugar
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बृहस्पतिवार को छपका स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए वृहद निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डर्ली (एनपीएचसीई) के तहत आयोजित शिविर में बुजुर्गों की बीपी, शुगर और आंखों समेत विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद आवश्यक उपचार और परामर्श भी दिया।
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