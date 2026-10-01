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ओडिशा से महोबा ले जाया जा रहा था 1.10 करोड़ का गांजा, VIDEO

Thu, 01 Oct 2026 09:37 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:37 PM IST
Cannabis worth 1 crore being transported from Odisha to Mahoba
पिपरी पुलिस ने ओडिशा का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर महिंद्रा एक्सयूवी से महोबा ले जाए जा रहे दो क्विंटल गांजा बुधवार की रात बरामद किया। महोबा के रहने वाले दो अंतरराज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। बरामद गांजा की वाहन समेत कीमत 1.10 करोड़ रुपये होने का दावा किया जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने गिरोह की गतिविधियां और उससे जुड़े नामों के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके आधार पर सरगना सहित अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। तस्करों का आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है।
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