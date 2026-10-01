यूपी: सड़क किनारे गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एक घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस; एनटीपीसी ने की मदद

राहगीरों ने महिला की स्थिति देखकर एनटीपीसी धनवंतरी चिकित्सालय को सूचना दी। इसके बाद अस्पताल की एंबुलेंस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से महिला और नवजात को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और जांच के बाद दोनों को स्वस्थ बताते हुए छुट्टी दे दी गई। एनटीपीसी रिहंद के उप प्रबंधक (मानव संसाधन) रौशन कुमार ने बताया कि महिला का प्रसव सड़क किनारे हो गया था। टहल रहे एक अधिकारी की नजर पड़ने पर उन्होंने सूचना दी, जिसके तत्काल बाद एंबुलेंस भेजी गई। महिला को अस्पताल में उपचार और हरसंभव मदद दी गई। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।