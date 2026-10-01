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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cannabis 1 crore transported from Odisha to Mahoba in XUV two smugglers arrested used get 25000 per trip

यूपी: एक्सयूवी में ओडिशा से महोबा ले जा रहे थे 1.10 करोड़ का गांजा, एक चक्कर के 25 हजार मिलते थे; दो गिरफ्तार

Thu, 01 Oct 2026 09:37 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 01 Oct 2026 09:37 PM IST
सार

महोबा में पुलिस ने एक्सयूवी से ओडिशा से लाया जा रहा करीब 1.10 करोड़ रुपये का गांजा बरामद कर दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जांच में वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली। पूछताछ में कई अन्य तस्करों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने सरगना समेत अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

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Cannabis 1 crore transported from Odisha to Mahoba in XUV two smugglers arrested used get 25000 per trip
सोनभद्र में दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार। - फोटो : संवाद

विस्तार
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पिपरी पुलिस ने ओडिशा का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर महिंद्रा एक्सयूवी से महोबा ले जाए जा रहे दो क्विंटल गांजा बुधवार की रात बरामद किया। महोबा के रहने वाले दो अंतरराज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। बरामद गांजा की वाहन समेत कीमत 1.10 करोड़ रुपये होने का दावा किया जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने गिरोह की गतिविधियां और उससे जुड़े नामों के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके आधार पर सरगना सहित अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। तस्करों का आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है।

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एसपी अभिषेक वर्मा ने बृहस्पतिवार की दोपहर बाद पुलिस लाइन में कामयाबी की जानकारी दी। बताया कि बुधवार की रात 11 बजे के करीब पिपरी थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे की अगुवाई वाली टीम मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग में जुटी थी। 

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इसी दौरान रनटोला की तरफ से आ रही महिंद्रा एक्सयूवी पुलिस टीम को देख अचानक से मुड़ने लगी। यह देख पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए वाहन की तलाशी ली गई तो पता चला कि पिछली सीट के नीचे और डिकी में प्लास्टिक टेप से पैक किए गए गांजा के 195 पैकेट रखे हुए हैं। मशीन मंगाकर उसकी तौल कराई गई तो कुल वजन दो कुंतल 850 ग्राम पाया गया।

आरोपियों की पहचान महोबा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बजरंग चौक गांधीनगर निवासी उमेश अहिरवार और कबरई थाना क्षेत्र के कबरई निवासी महिपाल पाल के रूप में हुई। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करते हुए बृहस्पतिवार को आरोपियों का चालान कर दिया गया।

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प्रति चक्कर आरोपियों को दिए जाते थे 20 से 25 हजार
एसपी ने बताया कि आरोपियों को ओडिशा से गांजा लाकर महोबा पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके एवज में उन्हें प्रति चक्कर 20 से 25 हजार दिए जाते थे। एसपी ने दावा किया कि आरोपी तस्करी के लिए पूर्व में कई बार सोनभद्र से होकर गुजरे रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी क्रम में वह 29 सितंबर को ओडिशा से गांजा लेकर निकले थे। 

रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर उन्होंने वाहन को जंगल की तरफ ले जाकर कुछ समय के लिए छिपा भी दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताा कि कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए वह वाहन पर अलग-अलग नंबर प्लेट उपयोग करते थे। इस बार भी उन्होंने कानपुर के नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रखा था। जांच में नंबर प्लेट फर्जी पाया गया।

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गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई : एसपी

एसपी ने बताया कि पकड़ा गया गिरोह ओडिशा से गांजा लाकर महोबा और आस-पास के जिलों में संगठित तरीके से आपूर्ति करता है। गांजा लाने वाले को प्रति चक्कर 20 से 25 हजार दिए जाते हैं। इस तस्करी में कुछ और नाम संलिप्त पाए गए हैं। उनका आपराधिक रिकाॅर्ड भी मिला है। सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टीम को सभी वांछित की जल्द गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। - अभिषेक वर्मा, एसपी।

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