यूपी: एक्सयूवी में ओडिशा से महोबा ले जा रहे थे 1.10 करोड़ का गांजा, एक चक्कर के 25 हजार मिलते थे; दो गिरफ्तार

प्रति चक्कर आरोपियों को दिए जाते थे 20 से 25 हजार

एसपी ने बताया कि आरोपियों को ओडिशा से गांजा लाकर महोबा पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके एवज में उन्हें प्रति चक्कर 20 से 25 हजार दिए जाते थे। एसपी ने दावा किया कि आरोपी तस्करी के लिए पूर्व में कई बार सोनभद्र से होकर गुजरे रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी क्रम में वह 29 सितंबर को ओडिशा से गांजा लेकर निकले थे।



रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर उन्होंने वाहन को जंगल की तरफ ले जाकर कुछ समय के लिए छिपा भी दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताा कि कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए वह वाहन पर अलग-अलग नंबर प्लेट उपयोग करते थे। इस बार भी उन्होंने कानपुर के नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रखा था। जांच में नंबर प्लेट फर्जी पाया गया।