श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ को लेकर निकली कलश शोभायात्रा, VIDEO

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विश्व हिंदू महासंघ की जिला इकाई की ओर से शनिवार को महंत अवैद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ एवं शोभायात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन सिंह पटेल के नेतृत्व गाजे-बाजे के साथ निकली शोभायात्रा में कलश लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। रथ पर भगवान श्रीकृष्ण, शिव-पार्वती, राम दरबार सहित अन्य देवी-देवताओं की भव्य झांकियां सजाई गईं।

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