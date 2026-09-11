Sonebhadra News: प्रोत्साहन राशि को मूल मानदेय में जोड़ा जाए

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संघ की जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने कहा कि मानदेय में वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा में 1500 रुपये मूल मानदेय और 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाए गए हैं। संघ की मांग है कि 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि को भी मूल मानदेय में शामिल किया जाए।प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित नहीं हो पाता। ऐसे में इसे मूल मानदेय में शामिल करने से हर माह निश्चित भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। संघ ने पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से केंद्र खोलने और संचालन के लिए लागू जीपीएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था को अव्यावहारिक बताया। पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या रहती है और मोबाइल रिचार्ज का खर्च भी कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। विभागीय बैठक, प्रशिक्षण, रैली और अन्य सरकारी कार्यों के लिए केंद्र से बाहर रहने की स्थिति में जीपीएस आधारित उपस्थिति दर्ज करना भी संभव नहीं हो पाता। इस दौरान साधना विश्वकर्मा, सीमा, रेखा, शकुंतला, इंद्रावती, अनीता, ममता, मीरा, विंदा आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।