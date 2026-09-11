पीएलआई योजना: बैंक कर्मियों की हड़ताल, सोनांचल में 300 करोड़ की जमा-निकासी प्रभावित; चेक क्लियरेंस को तरसे

ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन सोनभद्र यूनिट के जिलाध्यक्ष राजीव रंजन और जिला सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को जिले भर के बैंक हड़ताल के चलते शाखाओं में ताले लटके रहे। जिलाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि शुक्रवार की हड़ताल से बैंकिंग कामकाज चार दिन तक प्रभावित रहेगा। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने शुक्रवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया था।



इसके चलते जिले की सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कैश जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस, केवाईसी अपडेट और अन्य काउंटर सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। अध्यक्ष ने बताया कि हड़ताल का असर अगले दो दिन की छुट्टी से और बढ़ गया है। शनिवार को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने से लगातार तीन से चार दिन नियमित शाखा सेवाएं प्रभावित रहेंगी।