Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1.कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर अष्ट दिवसीय कथा। सुबह 7 बजे



2.रक्तदान : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में जैन समाज की ओर से रक्तदान शिविर। सुबह 10 बजे

3.शोभायात्रा : विश्व हिंदू महासंघ की ओर से रॉबर्ट्सगंज दंडइत बाबा मंदिर परिसर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ एवं शोभा यात्रा। सुबह 11 बजे

4.अभियान : मिशन शक्ति के तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से रॉबर्ट्सगंज के चंडी तिराहा के पास जनजागरूकता अभियान। सुबह 11 बजे

5. जयंती: अनपरा बाजार के अग्रवाल धर्मशाला में मद्धेशिया समाज की ओर से बाबा गणिनाथ की जयंती मनाई जाएगी। सुबह 11 बजे

जिले में आज कार्यक्रम ::