{"_id":"6a90079942bff22ff60ff870","slug":"video-ankit-baliyans-mother-demands-justice-says-he-never-did-anyone-any-wrong-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिंगर हत्याकांड: अंकित बालियान की मां ने कहा- ‘हमें न्याय चाहिए, मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंगर हत्याकांड: अंकित बालियान की मां ने कहा- ‘हमें न्याय चाहिए, मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया’

Dimple Sirohi

Updated Thu, 27 Aug 2026 03:17 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 03:17 PM IST







Link Copied



हरियाणवी गायक एवं अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के बाद उनकी मां ने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंकित ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। परिवार ने पुलिस से हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करने की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन