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शामली: एक मिनट छह सेकेंड के सीसीटीवी में कैद अंकित बालियान की हत्या

Fri, 28 Aug 2026 02:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा
Dushyant Sharma दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:19 AM IST
Shamli: Ankit Baliyan's murder captured
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का एक मिनट छह सेकेंड का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में जिम से निकलने से लेकर हमलावरों के गोली बरसाने और मौके से भागने तक की पूरी वारदात कैद है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकित के कार के पास पहुंचते ही चार हमलावर पैदल वहां आते हैं और उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।
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