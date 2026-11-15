{"_id":"6af9e5fc7f602347ee059897","slug":"video-women-offered-arghya-to-the-setting-sun-in-shahjahanpur-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: शाहजहांपुर में छठ पूजा, व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: शाहजहांपुर में छठ पूजा, व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

Mukesh Kumar

Updated Sun, 15 Nov 2026 10:33 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 10:33 PM IST







Link Copied



शाहजहांपुर में रविवार को महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने घाटों पर घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली व पति की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान छठी मइया के गीत गूंजते रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन