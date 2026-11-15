शाहजहांपुर: व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, खन्नौत घाट पर छठी मइया के गीत

शाहजहांपुर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। व्रती महिलाओं ने घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान छठी मइया के पारंपरिक गीतों से खन्नौत घाट गूंज उठा। महिलाओं ने 'हे छठी मइया, सुन लीं अरजिया हमार, सुख-समृद्धि से भर दीं संसार...' गीत गाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कीं।

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शनिवार शाम खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं रविवार दोपहर बाद चार बजे से ही खन्नौत घाट पहुंचने लगी थीं। व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ नंगे पैर छठी मइया के गीत गाते हुए घाट पर पहुंचीं। सोलह शृंगार कर महिलाओं ने सिर पर गन्ना, केला, अनानास और पूजा सामग्री से भरे दउरे लेकर घाट तक पहुंचीं। इससे नदी तट पर मेले जैसा माहौल बन गया। शाम को धुंध के चलते सूर्य के दर्शन नहीं हो सके।