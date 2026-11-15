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शाहजहांपुर: व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, खन्नौत घाट पर छठी मइया के गीत

Sun, 15 Nov 2026 08:30 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 15 Nov 2026 08:30 PM IST
सार

शाहजहांपुर में रविवार को महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने घाटों पर घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली व पति की लंबी उम्र की कामना की।

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Women observing fast offered prayers to the setting sun in Shahjahanpur
डूबते सूर्य को अर्घ्य देते परिवार के लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। व्रती महिलाओं ने घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान छठी मइया के पारंपरिक गीतों से खन्नौत घाट गूंज उठा। महिलाओं ने 'हे छठी मइया, सुन लीं अरजिया हमार, सुख-समृद्धि से भर दीं संसार...' गीत गाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कीं।

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शनिवार शाम खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं रविवार दोपहर बाद चार बजे से ही खन्नौत घाट पहुंचने लगी थीं। व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ नंगे पैर छठी मइया के गीत गाते हुए घाट पर पहुंचीं। सोलह शृंगार कर महिलाओं ने सिर पर गन्ना, केला, अनानास और पूजा सामग्री से भरे दउरे लेकर घाट तक पहुंचीं। इससे नदी तट पर मेले जैसा माहौल बन गया। शाम को धुंध के चलते सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। 

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Women observing fast offered prayers to the setting sun in Shahjahanpur
पानी में खड़ी व्रती महिलाएं - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सोमवार को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य 
इसके बावजूद महिलाओं ने नदी तट पर तैयार की गई वेदियों पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और छठी मइया को नमन किया। इसके बाद घुटने तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने परिवार की खुशहाली, संतान की सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया जाएगा।

पूर्वांचल महासभा सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि छठ महापर्व के अवसर पर लोधीपुर छठ घाट, हनुमत धाम छठ घाट एवं गर्रा घाट को आकर्षक विद्युत सज्जा एवं भव्य साज-सज्जा के साथ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर लिया गया है।

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