{"_id":"6af97c2a3859181b6900fba0","slug":"video-participants-spread-the-magic-of-tunes-in-the-audition-of-rotary-voice-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: रोटरी वॉयस के ऑडिशन में प्रतिभागियों ने बिखेरा सुरों का जादू, 19 नवंबर से गांधी भवन में आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोटरी क्लब और शाहजहांपुर महोत्सव की ओर से 19 से 22 नवंबर तक गांधी भवन सभागार में रोटरी वॉयस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रविवार को आर्य महिला इंटर कॉलेज में ऑडिशन हुआ। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज से निर्णायकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोहित गोयल व सचिव डॉ. गौरव कौशल ने किया। उन्होंने बताया कि वॉयस ऑफ शाहजहांपुर का आयोजन पहले भी होता रहा है। इस मंच से प्रतिभाओं को अपनी गायकी दिखाने का मौका मिला है। यहां से निकली अंकिता कपूर ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शहर की नई प्रतिभाओं को सितारे के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता का पहला राउंड शुरू हो चुका है। इसका फाइनल राउंड गांधी भवन में आयोजित होगा। सचिव गौरव कौशल ने बताया कि महिलाओं को मंच देने के लिए भजन कोकिला प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसमें महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगी। इसके लिए सोमवार को ऑडिशन होगा।

... और पढ़ें