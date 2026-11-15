{"_id":"6af97c25774bad00bd0e2c38","slug":"video-congress-to-reach-out-to-the-youth-meetings-to-be-held-across-15-blocks-and-60-ward-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: युवाओं तक पहुंचेगी कांग्रेस, 15 ब्लॉकों और 60 वार्डों में होंगी बैठकें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: युवाओं तक पहुंचेगी कांग्रेस, 15 ब्लॉकों और 60 वार्डों में होंगी बैठकें
शाहजहांपुर में युवाओं की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान कराने के उद्देश्य से युवा कांग्रेस जिलेभर में संवाद बैठकें आयोजित करेगी। इसके तहत जिले के सभी 15 विकासखंडों और शहर के 60 वार्डों में युवाओं से संवाद किया जाएगा। इसके बाद युवा महापंचायत आयोजित कर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि युवाओं के सामने रोजगार पाने और पढ़ाई जारी रखकर भविष्य सुरक्षित करने की कई चुनौतियां हैं। रोजगार की अनिश्चितता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और शिक्षा का आर्थिक बोझ युवाओं को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कम आमदनी के बावजूद युवाओं को मोबाइल और बाइक आदि फाइनेंस कराने के नाम पर डाउन पेमेंट लेकर ठगा जा रहा है। निजी कंपनियों के फाइनेंसर कई गुना ब्याज वसूलने के साथ ही युवाओं को प्रताड़ित करते हैं। इससे परेशान होकर कुछ युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। इन समस्याओं को बैठकों के माध्यम से सामने लाकर स्थानीय स्तर पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। आयोजनों को लेकर ब्लॉक वार तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर युवा नेता रफी उल हसन, गौरव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।