{"_id":"6b06fd90b5c982f7b6065e75","slug":"video-railway-employees-protest-against-order-restricting-leave-and-rest-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवकाश और विश्राम पर रोक के आदेश के खिलाफ रेलकर्मियों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता के आदेश के विरोध में बुधवार शाम रोजा में रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने लॉबी के पास एकत्र होकर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियाें ने बताया कि अधिकारियों की ओर से लोको पायलटों को किसी प्रकार का अवकाश या विश्राम नहीं देने का आदेश जारी किया गया है। यह कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने आदेश को अनुचित बताते हुए वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में चंदन कुमार, अमित भगवत मिश्र, विनोद गुप्ता, मनोज कुमार, मनीष सिन्हा आदि मौजूद रहे।

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