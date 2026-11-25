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शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कबड्डी में कला संकाय की ए टीम ने बाजी मारी। मुख्य अतिथि एसपी सिटी देवेंद्र कुमार, कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह व कार्यक्रम संरक्षक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने ध्वजारोहण भी किया। मार्चपास्ट में विश्वविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस, विधि, शिक्षा, व्यवसाय प्रबंधन और कंप्यूटर साइंस विभाग की टीमों के अलावा शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ और स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। कुलपति ने मशाल जलाई। वृंदा, आकर्षी परमार, श्रेया पांडेय और प्राची वर्मा ने मशाल दौड़ पूरी की। श्रेया पांडेय ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। एसएसएमवी की छात्राओं ने गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रतियोगिताओं में 50 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में अधर्व, कक्षा तीन तक के वर्ग में रियांश और बालिका वर्ग में अवनीत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर जूनियर बालक वर्ग में अक्षय कुमार श्रीवास्तव, सीनियर बालक वर्ग में अनुज कुमार वर्मा और सीनियर बालिका वर्ग में रागिनी विजेता रहीं। कबड्डी के जूनियर बालक वर्ग में स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, सीनियर बालक वर्ग में विज्ञान संकाय और सीनियर बालिका वर्ग में कला संकाय की टीम विजेता रही। फाइनल मुकाबले में कला संकाय की टीम ए ने विज्ञान संकाय की टीम बी को हराकर खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम का परिचय संयोजक एवं क्रीड़ा सचिव प्रो. अजीत सिंह चारग ने दिया। संचालन डॉ. अनुराग अग्रवाल ने किया। क्रीड़ा उपसचिव डॉ. प्रांजल शाही ने आभार जताया।

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