1 of 9 shahjahanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की तो राज खुल गया। इस मामले में पुलिस ने सोमवार रात विनोद को हत्या में साथ देने वाले दो अन्य आरोपियों ओमपाल और विकास के साथ गिरफ्तार कर लिया। परिवार के पांच लोगों को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर के कलान के गांव सिउड़ी में सूखे कुएं में सिर कटा शव (धड़) मिलने के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि छेड़खानी व दुष्कर्म समेत कई मामलों में जेल जाने से बचने के लिए विनोद शर्मा उर्फ बाबा ने अपनी मौत का नाटक रचा। उसने दृष्टिहीन राजपाल की हत्या कर दी और शव के साथ अपना आधार कार्ड रखकर लापता हो गया।

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2 of 9 जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसपी ग्रामीण दीक्षा भांवरे अरुण ने बताया कि विनोद ने दृष्टिहीन राजपाल को यह कहकर बुलाया कि वह तंत्र-मंत्र से उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। इसके बाद उसने ओमपाल और विकास के साथ मिलकर उसका सिर काट दिया।





3 of 9 कुएं की जांच करती टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

धड़ को एक कुएं में फेंक दिया और सिर को अटेना घाट पर गंगा में डाल दिया। धड़ के साथ कमीज में अपना आधार कार्ड रख दिया। ताकि उसकी पहचान विनोद के तौर पर हो सके। आधार कार्ड मिलने व अन्य आधार पर पत्नी पूजा ने विनोद के रूप में शिनाख्त की थी।

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4 of 9 मौके पर मिला बैग और अन्य सामान राजपाल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इसके बाद पूजा ने गांव के नौ लोगों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट भी लिखा दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर जाम भी लगाया। लेकिन पुलिस और गांव के लोगों को शव और विनोद की कद-काठी अलग होने से संदेह हुआ।

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5 of 9 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी