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शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित शहीद कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन बरेली की मनीष क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर महिला क्रिकेट एसोसिएशन को 17 रन से हरा दिया। बरेली की सलामी बल्लेबाज लक्ष्मी कश्यप ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शाह क्लब मैदान पर खेले गए मुकाबले में मनीष क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज लक्ष्मी कश्यप ने 127 रन की नाबाद पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहजहांपुर की टीम निर्धारित 30 ओवर में 239 रन ही बना सकी। टीम की ओर से संध्या सिंह ने 111 रन की शानदार पारी खेली। अंपायरिंग विकास और आयुष वर्मा ने की, जबकि स्कोरर की जिम्मेदारी सुमित यादव ने निभाई। इससे पहले खिलाड़ी अनुज गुप्ता ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैच की कमेंट्री अभय सिंह गुर्जर ने की।

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