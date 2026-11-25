{"_id":"6b06c5b68b4c4d347e08d3d5","slug":"video-laxmi-of-bareilly-scored-a-century-in-the-women-cricket-tournament-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला क्रिकेट प्रतियोगिता: बरेली की लक्ष्मी ने लगाया शतक, मनीष क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर की टीम को हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला क्रिकेट प्रतियोगिता: बरेली की लक्ष्मी ने लगाया शतक, मनीष क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर की टीम को हराया
शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित शहीद कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन बरेली की मनीष क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर महिला क्रिकेट एसोसिएशन को 17 रन से हरा दिया। बरेली की सलामी बल्लेबाज लक्ष्मी कश्यप ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शाह क्लब मैदान पर खेले गए मुकाबले में मनीष क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज लक्ष्मी कश्यप ने 127 रन की नाबाद पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहजहांपुर की टीम निर्धारित 30 ओवर में 239 रन ही बना सकी। टीम की ओर से संध्या सिंह ने 111 रन की शानदार पारी खेली। अंपायरिंग विकास और आयुष वर्मा ने की, जबकि स्कोरर की जिम्मेदारी सुमित यादव ने निभाई। इससे पहले खिलाड़ी अनुज गुप्ता ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैच की कमेंट्री अभय सिंह गुर्जर ने की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।