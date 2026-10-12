{"_id":"6accf5c27504d4bd080d88ef","slug":"video-navjots-murder-at-car-washing-center-solved-two-arrested-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कार वॉशिंग सेंटर पर हुई नवजोत की हत्या का खुलासा, दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिलकखानम थाना क्षेत्र के गांव कुम्हरिया कला स्थित कार वॉशिंग सेंटर पर हुई नवजोत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, एक पिस्टल, छह जीवित कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई ग्रे रंग की आल्टो कार भी बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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