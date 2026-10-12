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Rampur News: पान के खोखे से 15 हजार नकदी समेत 60 हजार का सामान चोरी

Mon, 12 Oct 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:48 AM IST
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Goods worth 60,000, including 15,000 in cash, stolen from a paan kiosk.
रामपुर। मसवासी के बिजारखाता गांव में चोरों ने एक पान के खोखे को निशाना बनाया। चोर 15 हजार रुपये की नकदी और करीब 60 हजार रुपये का सामान चोरी कर भाग गए।
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यह घटना स्वार-बाजपुर मुख्य मार्ग पर हुई। गांव निवासी राजकुमार उर्फ राजू का खोखा यहीं है। शनिवार शाम राजू खोखा बंद कर घर गए थे। रात में चोरों ने ताले तोड़ दिए और अंदर रखा सामान चुरा लिया। रविवार सुबह राजू को चोरी का पता चला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है। संवाद
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