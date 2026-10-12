Rampur News: 100 साल पुराने भाखड़ा नदी के पुल की जगह बनेगा नया सेतु

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राज्यमंत्री ने बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 22 करोड़ 14 लाख 32 हजार रुपये है। यह सेतु क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और संपर्क सुविधा को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके बनने से व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को सुगम संपर्क मिलेगा तथा स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।बता दें कि वर्ष 1926 में अंग्रेजों ने भाखड़ा नदी पर लोहे का पुल बनवाया था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल को कंडम घोषित करते हुए आवागमन के लिए बंद कर दिया है। पिछले दिनों बरसात में पुल की स्थिति और खराब हो गई थी। इसके बाद से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।राज्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से नए पुल की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए शासन से धनराशि स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने कहा कि 16 अक्तूबर को पुल का भूमि पूजन किया जाएगा और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।भाजपा नेता चेतन पारुथी ने बताया कि 16 अक्तूबर को पुल का भूमि पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।मोहल्ला डैम कॉलोनी निवासी पूर्व सभासद अमन शर्मा मन्नू ने कहा कि जर्जर पुल बंद होने से रोज जाम की समस्या झेलनी पड़ रही थी। नया पुल बनने से बड़ी राहत मिलेगी।किसान नेता निरपजीत सिंह ने कहा कि पुल बनने से उत्तराखंड जाने वाले किसानों और पर्यटकों का पहाड़ों पर आना-जाना आसान हो जाएगा।