प्रतापगढ़ में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: प्रेम प्रसंग के विरोध पर रची गई थी खौफनाक साजिश

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पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्पेशल टीम, सर्विलांस टीम द्वारा किया गया बड़ा खुलासा: प्रेम प्रसंग के विरोध में रचे गए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, 02 शातिर हत्यारोपी, नीरज सिंह व साहिल सरोज गिरफ्तार। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व: प्रतापगढ़ पुलिस ने तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सुलझाई बिजेन्द्र सिंह हत्याकांड की गुत्थी। युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश: रंजिश में दोस्तों ने ही शराब पिलाकर की थी हत्या, अभियुक्त नीरज सिंह की निशानदेही पर तालाबनुमा गड्ढे से शव बरामद कर आरोपियों को दबोचा।

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