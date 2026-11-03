फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Increased demand for silver coins and idols of Lakshmi-Ganesha brings a festive buzz to the market.

Pratapgarh News: चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की बढ़ी मांग, बाजार में रौनक

Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Increased demand for silver coins and idols of Lakshmi-Ganesha brings a festive buzz to the market.
सराफा बाजार में दुकान पर आई लक्ष्मी-गणेश की चांदी की प्रतिमा। संवाद
धनतेरस पर चांदी की कीमतों में आई नरमी से सराफा बाजार में रौनक बढ़ गई है। त्योहार को लेकर बाजारों में खरीदारी का उत्साह अधिक है। चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों व पूजन सामग्री की दुकानों पर मांग अधिक है।
विज्ञापन

पांच और दस ग्राम के सिक्कों के साथ अलग-अलग वजन और डिजाइन की धार्मिक आकृतियों वाले सिक्के भी बाजार में है। शहर के पंजाबी मार्केट, चौक बाजार, श्याम बिहारी गली, भरत चौक और मीराभवन सहित ग्रामीण बाजारों में भी धनतेरस की खरीदारी तेज हो गई है। बाजार में मां लक्ष्मी, गणेश, मां दुर्गा, राधा-कृष्ण, स्वास्तिक और गेहूं की बाली अंकित सिक्कों की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा चांदी के हाथी, कछुए, मछली व आकर्षक डिजाइन वाली पूजन सामग्री भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं।
विज्ञापन

वर्जन
0 सराफा व्यापारी मनीष केसरवानी ने बताया कि इस बार कोयंबटूर से मंगाई गई चांदी की लक्ष्मी-गणेश, राम दरबार और राम मंदिर की प्रतिमाओं की विशेष मांग है। लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति का दाम करीब 75 हजार रुपये है। राम दरबार 35 हजार रुपये और राम मंदिर की प्रतिमा 30 हजार रुपये तक उपलब्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-
0 व्यापारी अमित कुमार ने बताया कि मुंबई से आए विभिन्न डिजाइन के चांदी के सिक्के ग्राहक पसंद कर रहे हैं। दस ग्राम का नया चांदी का सिक्का 2100 रुपये और पुराना विक्टोरिया सिक्का करीब 2400 रुपये में बिक्री किया जा रहा है।

-
0 सराफा व्यापारी प्रहलाद खंडेलवाल ने बताया कि चांदी के कीमतों में गिरावट से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। चांदी एक लाख 83 हजार 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed