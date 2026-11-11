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मऊ: एआरटीओ और यातायात पुलिस पर डग्गामारी को बढ़ावा देने का आरोप, रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

अभिनव कुमार

Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST







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मऊ में रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध डग्गामारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एआरटीओ और यातायात पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए डीएम और एआरएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने डिपो को रोज लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया। ... और पढ़ें