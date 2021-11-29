Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   181 Lakshmi idols installed within a 3 km radius; crowds throng for worship and viewing.

Mau News: 3 किमी के दायरे में 181 लक्ष्मी प्रतिमाएं स्थापित, पूजा, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

Wed, 11 Nov 2026 12:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
181 Lakshmi idols installed within a 3 km radius; crowds throng for worship and viewing.
मुहम्मदाबाद गोहना। आजमगढ़ जिले के सीमा स्थित मुहम्मदाबाद गोहना तहसील अपने लक्ष्मी पूजन के लिए पूरे जिले में प्रसिद्धि पा चुका है। हर साल की तरह इस बार भी तीन किमी के दायरे में यहां 181 लक्ष्मी प्रतिमाएं स्थापित की गई है।
विज्ञापन

दिवाली के पावन दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और जयकारों के बीच स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कस्बा और आसपास के गांवों में आस्था का महासागर उमड़ा हुआ था। दिवाली के दिन से लगातार तीन दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक लक्ष्मी पूजा पर्व में श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार की सुख-शांति, धन-समृद्धि और मंगल कामना किया।
विज्ञापन

दो दिनों तक दिन-रात पांडालों में दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहा। रात में तो नजारा और भी अलौकिक हो रहा था। जगमगाती लाइटिंग, फूलों की सजावट, धूप-दीप की सुगंध और मां के जयकारों से पूरा कस्बा गूंज उठता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

देर रात तक, आधी रात तक हजारों श्रद्धालुओं का रेला मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। दूर-दराज के गांवों से पैदल, बाइक और वाहनों से आकर श्रद्धालु मां के विभिन्न रूपों के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed