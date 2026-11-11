यूपी: सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 9.20 लाख रुपये हड़पे, समझौते के बाद भी नहीं लौटाई रकम; धमकी
मुहम्मदाबाद गोहना में सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 9.20 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। बलिया निवासी मनीष कुमार ने बरहदपुर के सत्येंद्र शर्मा को यूपीआई से रकम दी थी। छह महीने में रुपये लौटाने का समझौता भी हुआ, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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सरकारी नौकरी पाने की चाह में एक युवक को 9.20 लाख रुपये गंवाने पड़े। आरोप है कि सिंचाई विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने उससे अलग-अलग किस्तों में रकम ले ली। कई महीने बीतने के बाद भी न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस चौकी में शिकायत के बाद दोनों पक्षों के बीच रकम लौटाने का समझौता भी हुआ, लेकिन उसकी मियाद पूरी होने के बाद भी आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, बलिया जिले के डोकरी थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी मनीष कुमार ने बरहदपुर निवासी सत्येंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मनीष ने बताया कि वह अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में बरहदपुर गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सत्येंद्र शर्मा से हुई। बातचीत के दौरान सत्येंद्र ने उसे सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।
यूपीआई से कई किस्तों में दिए 9.20 लाख
आरोप है कि नौकरी का भरोसा मिलने के बाद मनीष ने यूपीआई के माध्यम से अलग-अलग किस्तों में सत्येंद्र को कुल 9.20 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद कई महीने गुजर गए, लेकिन नौकरी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मनीष ने जब आरोपी से नौकरी के संबंध में जानकारी मांगी तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की।
समझौते में छह महीने का मिला था समय
पीड़ित ने जनवरी 2026 में पुलिस चौकी खैराबाद में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। इसके बाद 12 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच समझौता पत्र तैयार कराया गया। इसमें आरोपी की ओर से छह महीने के भीतर पूरी रकम वापस करने की सहमति दी गई थी। पीड़ित को उम्मीद थी कि समझौते के बाद उसकी रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ।
मनीष का आरोप है कि अब सत्येंद्र शर्मा उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। रुपये वापस मांगने और पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इससे पीड़ित परेशान है और उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि सत्येंद्र शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।