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महराजगंज: जेन अल्फा की अपील पर डीएम ने लिया संज्ञान, जेसीबी से कराई जल निकासी

अनुराग रंजन

Updated Sun, 11 Oct 2026 08:25 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 08:25 PM IST







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महराजगंज के आनंदनगर में जलभराव की समस्या को लेकर बच्चों की अपील पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर रविवार सुबह नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी की मदद से जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की। ... और पढ़ें

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