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Maharajganj News: महिला ने लगाया युवक पर छेड़खानी और धमकी का आरोप

Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
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In this regard, the woman has sent a petition to the Chief Minister and senior police officers demanding action in the matter.
कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर छेड़खानी करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में मुख्यमंत्री समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
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महिला की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, छह अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह घर से बाहर जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के एक युवक ने उसे अकेला पाकर कथित तौर पर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि महिला के विरोध करने के बाद युवक ने किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिली है। जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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