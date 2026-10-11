Maharajganj News: महिला ने लगाया युवक पर छेड़खानी और धमकी का आरोप

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महिला की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, छह अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह घर से बाहर जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के एक युवक ने उसे अकेला पाकर कथित तौर पर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि महिला के विरोध करने के बाद युवक ने किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की।इस संबंध में थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिली है। जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।