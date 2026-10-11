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आजीवन गरीबों व पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे मुलायम : गणेश शंकर पांडेय

Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
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The death anniversary of Samajwadi Party founder and former Chief Minister Mulayam Singh Yadav was observed.
महराजगंज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि शनिवार को जगह-जगह मनाई गई। फरेंदा में पूर्व विधायक विनोद तिवारी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव आजीवन गरीबों व पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे।
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फरेंदा प्रतिनिधि के अनुसार, पूर्व विधायक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गणेश शंकर ने कहा कि मुलायम सिंह ने अपने संघर्षों की बदौलत लोगों को उनका हक दिलवाने का काम किया। उन्होंने पूरा जीवन देश हित में समर्पित कर दिया। पूर्व विधायक विनोद तिवारी ने कहा कि नेताजी का जीवन प्रेरणास्रोत बना रहेगा। देश में समाजवादी आंदोलन को तेज करने वाले नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। इस दौरान गौरीशंकर मालवीय, कैलाश, रामललित मौर्य, सिंहबली विश्वकर्मा, देवेंद्र पांडेय, शिवसागर यादव, सतीश यादव मौजूद रहे।
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सपा के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जीवनभर गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और नौजवानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके विचार व संघर्ष समाजवादी आंदोलन के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। सभा में निर्मेष मंगल, पूर्व विधायक श्रीपति आजाद, विंदरेश कन्नौजिया, श्रवण पटेल, दिलीप शुक्ल, डॉ. राजेश यादव, सुरेंद्र भारती, विजय जायसवाल, समशुल होदा, विजय यादव, अमरजीत साहनी, यज्ञदत्त पासवान, शमीम खान, अमरनाथ यादव, दीपू यादव, अमित यादव व शिवेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे।
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