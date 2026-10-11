Maharajganj News: विधायक दल का नेता चुने जाने पर वीरेंद्र का स्वागत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
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फरेंदा। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता और फरेंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी का जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट के अगुवाई में शनिवार को उनके आवास पर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहना कर स्वागत किया।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि अभी तक जिले को कांग्रेस पार्टी में नेता विधान मंडल दल होने का अवसर नहीं मिला था। वीरेंद्र चौधरी पहले विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने विधानमंडल दल का नेता चुना है। इससे महाराजगंज जनपद का गौरव बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी में महाराजगंज की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई है। पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने कहा कि फरेंदा विधायक को विधान मंडल दल का नेता बनाए जाने से पूरे गोरखपुर मंडल में विपक्ष को ताकत मिली है।
इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव जयंती मौर्य, जिला उपाध्यक्ष डॉ. राम नारायण चौरसिया, इंद्रदेव यादव, हनुमान कनौजिया, अमर मणि पासवान, गौतम शर्मा, लक्ष्मीकांत तिवारी, प्रेम जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि अभी तक जिले को कांग्रेस पार्टी में नेता विधान मंडल दल होने का अवसर नहीं मिला था। वीरेंद्र चौधरी पहले विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने विधानमंडल दल का नेता चुना है। इससे महाराजगंज जनपद का गौरव बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी में महाराजगंज की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई है। पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने कहा कि फरेंदा विधायक को विधान मंडल दल का नेता बनाए जाने से पूरे गोरखपुर मंडल में विपक्ष को ताकत मिली है।
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इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव जयंती मौर्य, जिला उपाध्यक्ष डॉ. राम नारायण चौरसिया, इंद्रदेव यादव, हनुमान कनौजिया, अमर मणि पासवान, गौतम शर्मा, लक्ष्मीकांत तिवारी, प्रेम जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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