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Maharajganj News: मिलावट पर शिकंजा, 10 पर दुकानों पर जांच, नमूने लिए

Sun, 11 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:56 AM IST
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This includes six establishments in Maharajganj city and Partawal, three in Farenda and one in Chiuraha.
महराजगंज। नवरात्र पर्व के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने और आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया। इसमें महराजगंज शहर व परतावल के छह, फरेंदा के तीन, चिउरहा के एक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
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शहर और परतावल बाजार में पांच दुकानों का निरीक्षण कर घी, कुट्टू, मूंगफली दाना और मूंगफली तेल समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय केके उपाध्याय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले फरेंदा रोड स्थित एक सुपर मार्ट का निरीक्षण किया। यहां से घी का नमूना लिया गया। इसके बाद गोरखपुर रोड स्थित एक प्रोविजन से साबुत कुट्टू और गुप्ता जनरल मर्चेंट से मूंगफली दाना का नमूना संग्रहित किया गया।
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इसी क्रम में चिउरहा रोड स्थित एक डे फ्रेश सुपर मार्ट का निरीक्षण कर कुट्टू के आटे का नमूना लिया गया। टीम ने परतावल बाजार स्थित एक किराना स्टोर की भी जांच की। यहां से मूंगफली तेल का नमूना एकत्र किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
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