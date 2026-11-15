VIDEO: लखीमपुर खीरी में छठ पूजा का उल्लास, व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

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लखीमपुर खीरी में छठ पूजा स्थल पर रविवार को बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ रही। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान छठी मइया के गीत गूंजते रहे। सेठघाट स्थित छठ पूजा स्थल के सभी घाटों पर बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से महिलाओं ने पूजा-अर्चना की। हर तरफ महिलाएं नदी में खड़े होकर पूजा करती नजर आईं। नदी किनारे बनी वेदियों पर भी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सेठघाट मेला भी लगा। सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत का पारण किया जाएगा।

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