यूपी: पति ने किया दूसरा निकाह, सड़क पर बीवी के साथ हुई मारपीट; पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों नदारद

शहर के सौजन्या तिराहे पर रविवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद सड़क पर मारपीट में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पति ने पत्नी को सड़क पर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। अचानक हुई घटना से चौराहे पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

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मौके पर जुटे लोगों ने जानकारी की तो पता चला कि दोनों के बीच पति के दूसरे निकाह को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान कुछ देर तक चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटी रही। विज्ञापन



सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर रोडवेज चौकी पुलिस को मौके पर भेजा गया था, लेकिन तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। संबंधित लोगों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर जुटे लोगों ने जानकारी की तो पता चला कि दोनों के बीच पति के दूसरे निकाह को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान कुछ देर तक चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटी रही।सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर रोडवेज चौकी पुलिस को मौके पर भेजा गया था, लेकिन तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। संबंधित लोगों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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