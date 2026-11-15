लखीमपुर खीरी: आधार कार्ड बनवाना और अपडेट कराना हुआ आसान, घर बैठे बुक करें अपॉइंटमेंट, मिनटों में होगा काम

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लखीमपुर खीरी जिले में आधार कार्ड में संशोधन कराने, मोबाइल नंबर बदलवाने या नया आधार बनवाने के लिए अब लोगों को डाकघर या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले में बैंक की तर्ज पर आधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। यहां बैंक की तरह मैनेजर, प्रशिक्षित स्टाफ, पूछताछ केंद्र, कैश काउंटर और अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित काउंटर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यहां आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए घर बैठे अपनी सुविधानुसार तारीख और समय का अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है। विज्ञापन

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यह जिले का अकेला ऐसा आधार सेवा केंद्र है, जहां बैंक जैसी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। केंद्र में मैनेजर समेत 19 कर्मचारियों का स्टाफ तैनात है। यहां पूछताछ केंद्र, कैश काउंटर, दस्तावेज सत्यापन काउंटर और आठ बायोमेट्रिक काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों के बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

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आधार से संबंधित किसी भी कार्य के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। इसके लिए आधार एप या क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे ही अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुन सकते हैं। निर्धारित समय पर केंद्र पहुंचने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। एक व्यक्ति के आधार संशोधन या अन्य प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 10 से 20 मिनट का समय लगता है।

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