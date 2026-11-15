लखीमपुर खीरी: आधार कार्ड बनवाना और अपडेट कराना हुआ आसान, घर बैठे बुक करें अपॉइंटमेंट, मिनटों में होगा काम
लखीमपुर खीरी जिले के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब नया आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। यहां आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
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लखीमपुर खीरी जिले में आधार कार्ड में संशोधन कराने, मोबाइल नंबर बदलवाने या नया आधार बनवाने के लिए अब लोगों को डाकघर या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले में बैंक की तर्ज पर आधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। यहां बैंक की तरह मैनेजर, प्रशिक्षित स्टाफ, पूछताछ केंद्र, कैश काउंटर और अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित काउंटर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यहां आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए घर बैठे अपनी सुविधानुसार तारीख और समय का अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है।
शुल्क की बात करें तो नया आधार कार्ड पूरी तरह निशुल्क बनाया जाता है। वहीं जन्मतिथि में संशोधन, मोबाइल नंबर बदलवाने और अन्य अपग्रेडेशन के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित है, जिसे केंद्र के कैश काउंटर पर जमा करना होता है। इसके अलावा आधार कार्ड का प्रिंट निकलवाने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए 40 रुपये देने होंगे।