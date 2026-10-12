लखीमपुर खीरी: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर, मरीज हुए परेशान

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लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से सोमवार को जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। समान कार्य-समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी लखनऊ में धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। शहर के निर्मल नगर, गोटअय्याबाग, नौरंगाबाद और राजगढ़ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र बंद रहे। इससे मरीजों को बिना उपचार कराए ही लौटना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के सामने इलाज का संकट खड़ा हो गया है।

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